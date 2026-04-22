Liverdun

Exposition atelier d’artiste betty guzzo

8 rue du Couchant Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Après plusieurs années passées en Normandie, Betty Guzzo revient dans sa région d’origine et ouvre les portes de son nouvel atelier dans le joli village médiéval de Liverdun en Lorraine ( 15 km de Nancy Meurthe et Moselle).

Elle y présente des œuvres inspirées de son nouvel environnement tout en laissant encore une large place à ses études des paysages normands.Tout public

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8 rue du Couchant Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 41 53 83

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English :

After several years spent in Normandy, Betty Guzzo returns to her native region and opens the doors of her new studio in the pretty medieval village of Liverdun in Lorraine (15 km from Nancy Meurthe et Moselle).

Here, she presents works inspired by her new surroundings, while still leaving plenty of room for her studies of Norman landscapes.

L’événement Exposition atelier d’artiste betty guzzo Liverdun a été mis à jour le 2026-04-22 par TOURISME BASSIN de POMPEY