Ussel

Exposition Atelier peinture et calligraphie

Place de Verdun Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-06-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Entraide et Loisirs vous invite à venir découvrir l’exposition de l’atelier peinture et calligraphie au centre culturel Jean Ferrat

Entrée libre, vernissage le 29 mai .

Place de Verdun Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 03 43 16 entraideetloisirsussel@hotmail.fr

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English : Exposition Atelier peinture et calligraphie

L’événement Exposition Atelier peinture et calligraphie Ussel a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze