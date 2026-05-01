Exposition Atelier peinture et calligraphie Ussel
Exposition Atelier peinture et calligraphie Ussel samedi 30 mai 2026.
Ussel
Exposition Atelier peinture et calligraphie
Place de Verdun Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-06-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Entraide et Loisirs vous invite à venir découvrir l’exposition de l’atelier peinture et calligraphie au centre culturel Jean Ferrat
Entrée libre, vernissage le 29 mai .
Place de Verdun Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 03 43 16 entraideetloisirsussel@hotmail.fr
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English : Exposition Atelier peinture et calligraphie
L’événement Exposition Atelier peinture et calligraphie Ussel a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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