Exposition Ateliers d’Art de France à Saint-Quentin Saint-Quentin

Chaque année, la Ville de Saint-Quentin accueille des artisans dans le cadre d’un partenariat avec Ateliers d’Arts de France. Leurs oeuvres exposées font l’objet d’un concours régional et national.

L’exposition est visible au 115 Galerie d’art du 12 au 26 mars 2026 de 14h à 18h.

Entrée libre.

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Every year, the town of Saint-Quentin welcomes craftsmen as part of a partnership with Ateliers d?Arts de France. Their work is exhibited in regional and national competitions.

The exhibition can be viewed at 115 Galerie d’Art from March 12 to 26, 2026, from 2pm to 6pm.

Free admission.

