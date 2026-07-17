Exposition « Au bonheur des bistrots », Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg, Paris

Informations pratiques

Exposition « Au bonheur des bistrots » 12 et 13 septembre Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T00:59:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:30:00+02:00

L’exposition « Au bonheur des bistrots » de Pierrick Bourgault et Pierre Josse sera présente pendant 2 jours à la Fête de Paris, il y aura également des dédicasse de livres sur les bistrots avec les auteurs : Léa Wiazemsky, Pierrick Bourgault, Laurent Bihl, Gérard Letailleur et Pierre Josse.

Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg 75006 Paris Paris 75006 Paris Paris Île-de-France

L’exposition « Au bonheur des bistrots » de Pierrick Bourgault et Pierre Josse sera présente pendant 2 jours à la Fête de Paris, il y aura également des dédicasse de livres sur les bistrots avec les :…

©Pierrick Bourgault; Pierre Josse