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Exposition « Au bonheur des bistrots », Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg, Paris

samedi 12 septembre 2026 · Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg · Paris

Exposition « Au bonheur des bistrots », Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg
Adresse
75006 Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Exposition « Au bonheur des bistrots » 12 et 13 septembre Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T00:59:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:30:00+02:00

L’exposition « Au bonheur des bistrots » de Pierrick Bourgault et Pierre Josse sera présente pendant 2 jours à la Fête de Paris, il y aura également des dédicasse de livres sur les bistrots avec les auteurs : Léa Wiazemsky, Pierrick Bourgault, Laurent Bihl, Gérard Letailleur et Pierre Josse.

Place Andre Honnorat, jardin du Luxembourg 75006 Paris Paris 75006 Paris Paris Île-de-France
L’exposition « Au bonheur des bistrots » de Pierrick Bourgault et Pierre Josse sera présente pendant 2 jours à la Fête de Paris, il y aura également des dédicasse de livres sur les bistrots avec les :…

©Pierrick Bourgault; Pierre Josse

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