Exposition au Centre de Ressources Historiques, Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, Lourdes

Informations pratiques

Exposition au Centre de Ressources Historiques 19 et 20 septembre Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Le patrimoine photographique du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes », consacrée aux premières photographies du sanctuaire et à l’histoire de la photographie. Réalisée en partenariat avec la maison Viron, elle présente des clichés anciens ainsi qu’un remarquable ensemble de matériel photographique d’époque : appareils ayant permis de réaliser les premières photographies de groupe, plaques de verre et, exceptionnellement, une borne stéréoscopique provenant du chalet épiscopal, exposée au public pour la première fois.

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 1 avenue Mgr Théas, 65108 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 60 42 20 08 http://www.lourdes-france.com Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes n’est pas qu’un monument historique que l’on entretient ; c’est un lieu vivant qui se transforme, année après année, pour mieux accueillir les pèlerins du monde et entier et faire découvrir à chacun sa richesse historique et l’universalité de son message.

« Le patrimoine photographique du sanctuaire Notre Dame de Lourdes » : présentation de photos anciennes et de matériel photographique ancien en partenariat avec la maison Viron : appareils ayant permis…

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