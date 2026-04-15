Exposition « Au coeur du patrimoine », Maison de Ma Région, Rodez

Informations pratiques

Exposition « Au coeur du patrimoine » 19 et 20 septembre Maison de Ma Région Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au sein de la Maison de Ma Région à Rodez, découvrez trois expositions consacrées au patrimoine aveyronnais et occitan.

La première met en lumière les projets soutenus par la Fondation du Patrimoine en Aveyron. La deuxième, intitulée « Les Patrimoines de l’eau », est proposée par la Région Occitanie. La troisième, « Au cœur de Notre-Dame de Rodez », présente le regard photographique de Florence Castelbou sur la cathédrale de Rodez.

Cette programmation sera complétée par plusieurs conférences permettant d’approfondir ces différentes thématiques patrimoniales.

Maison de Ma Région 43 rue Béteille, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Au sein de la Maison de Ma Région à Rodez, trois expositions mettent à l’honneur le patrimoine aveyronnais et occitan : les projets soutenus par la Fondation du Patrimoine en Aveyron, « Les de l’eau…

©Florence Castelbou, Philippe Poitou, Yves Hirbec