Exposition Au-delà du visible Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Au-delà du visible Rue Saint-Sauveur Vernon mardi 2 juin 2026.
Exposition Au-delà du visible
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:30:00
Date(s) :
2026-06-02
L’exposition Au-delà du visible réunit les œuvres de Sandrine Lefort, Artiste, Art & Gestalt-thérapeute. .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 31 67 93 38 sandrine-lefort@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Au-delà du visible
L’événement Exposition Au-delà du visible Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération