Exposition Au-delà du visible Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Au-delà du visible

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Vendredi 2026-06-02 10:00:00

2026-06-07 19:30:00

2026-06-02

L’exposition Au-delà du visible réunit les œuvres de Sandrine Lefort, Artiste, Art & Gestalt-thérapeute. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 31 67 93 38 sandrine-lefort@laposte.net

