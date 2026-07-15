Exposition au moulin de la culture Montbazens
samedi 1 août 2026 · Montbazens
Informations pratiques
Montbazens
Exposition au moulin de la culture
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-01
Exposition des photos de l’association D’click photos, de Montbazens. Vernissage le vendredi 1er août de 10 h à 12 h. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi jusqu’à 18 h 30 (fermeture à 12 h les vendredis 7 et 14 août) et le samedi de 9 h à 12 h. .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
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English :
L’événement Exposition au moulin de la culture Montbazens a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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