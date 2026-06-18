Exposition au musée de Versilhac Versilhac Yssingeaux
Exposition au musée de Versilhac Versilhac Yssingeaux samedi 1 août 2026.
Yssingeaux
Exposition au musée de Versilhac
Versilhac 10 impasse du Musee Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition dans l’enceinte du musée de Versilhac peintres, artisans d’art, photographe écrivaine.
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Versilhac 10 impasse du Musee Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65
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English :
Exhibition at the Versilhac Museum: painters, artisans, photographer/writer.
L’événement Exposition au musée de Versilhac Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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