Exposition Au pays de Miyuki, par Seng Soun Ratanavanh Chartres
Exposition Au pays de Miyuki, par Seng Soun Ratanavanh Chartres mardi 17 mars 2026.
Exposition Au pays de Miyuki, par Seng Soun Ratanavanh
Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-17
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-17
Découvrez trois albums tendres et mystérieux qui plongent dans le quotidien onirique de la petite Miyuki, aux airs de poupée japonaise. Une série née sous les crayons et les pinceaux de la talentueuse Seng Soun Ratanavanh.
Découvrez dans cette exposition une sélection des originaux réalisés pour chacun des livres, ainsi qu’un parcours explorant la technique et l’univers de l’artiste. .
Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover three tender, mysterious albums that plunge you into the dreamlike daily life of little Miyuki, who looks like a Japanese doll. A series born from the pencils and brushes of the talented Seng Soun Ratanavanh.
L’événement Exposition Au pays de Miyuki, par Seng Soun Ratanavanh Chartres a été mis à jour le 2026-01-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES