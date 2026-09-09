Exposition au Stallò, Village de Lama, Lama

Informations pratiques

Exposition au Stallò 19 et 20 septembre Village de Lama Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite au XIXème siècle, cette vaste salle aux allures d’église fut pendant longtemps les écuries de la gendarmerie. Une rangée centrale de piliers en pierres divise la salle en deux allées et le plafond en deux rangs de voûtes d’arête de facture assez grossière.

Hommage aux anciens et mémoire du village, le Stallò propose au visiteur une exposition permanente de vieilles photographies, offertes par les familles du village, représentant des personnages ou des scènes traditionnelles d’autrefois.

Cet espace abrite également, tout au long de l’année, des expositions thématiques temporaires et constitue un espace de rencontres (conférences, ateliers, etc.).

Village de Lama Lama Lama 20218 Haute-Corse Corse

Construite au XIXème siècle, cette vaste salle aux allures d’église fut pendant longtemps les écuries de la gendarmerie. Une rangée centrale de piliers en pierres divise la salle en deux allées et le…

ML-CCIRB