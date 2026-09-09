Exposition : Auch, la ville aux 25 monuments historiques, Office de tourisme du Grand Auch, Auch

Informations pratiques

Exposition : Auch, la ville aux 25 monuments historiques 19 et 20 septembre Office de tourisme du Grand Auch Gers

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez une exposition qui vous invite à parcourir plus de XV siècles d’histoire à travers des plans anciens, des croquis, des aquarelles, des photographies et des textes inédits. Monuments civils et religieux, châteaux, hôtels particuliers, maisons ou encore l’escalier monumental : la diversité du patrimoine auscitain se dévoile au fil du parcours.

L’exposition permet de mieux comprendre ce qu’est un Monument historique, l’évolution de la ville et les enjeux de la préservation du patrimoine. Entre regards d’experts, témoignages et documents d’archives, elle invite à (re)découvrir Auch et à voyager dans le temps à travers ses monuments les plus emblématiques.

Office de tourisme du Grand Auch 3 place de la République, 32000 Auch Auch 32000 Jambes Gers Occitanie 05 62 05 22 89 http://www.auch-tourisme.com Toute l’année, l’équipe de l’office de tourisme est à votre disposition pour vous aider à préparer votre séjour ou votre virée à Auch et aux alentours. Nous sommes classés en Catégorie I, marqués Qualité Tourisme TM, labellisés Famille Plus et Tourisme & Handicaps. Que vous soyez sur place ou que vous nous contactiez par mail, par le tchat de notre site web ou sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour vous accompagner.

Découvrez une exposition qui vous invite à parcourir plus de 15 siècles d’histoire à travers des plans anciens, des croquis, des aquarelles, des photographies et des textes inédits. Monuments civils…

©La Dépêche