Exposition « Aurora Kiraly: Parcours de regards », Fondation Fernet Branca, Saint-Louis

Informations pratiques

Exposition « Aurora Kiraly: Parcours de regards » 10 octobre 2026 – 7 mars 2027 Fondation Fernet Branca Collectivité européenne d’Alsace

Tarif plein 8€; tarif réduit 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T13:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-03-07T13:00:00+01:00 – 2027-03-07T18:00:00+01:00

L’exposition d’Aurora Király à la Fondation Fernet-Branca propose une analyse de la photographie comme processus matériel, cadre conceptuel et vecteur de mémoire. Sa pratique, fondée sur les principes photographiques, s’étend au dessin, au textile, à l’objet et à l’installation. Le projet aborde les relations entre sphères publiques et privées et interroge la visibilité des femmes dans l’histoire de l’art et du travail. Inscrite dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’exposition souligne l’actualité et la portée des pratiques photographiques contemporaines.

Fondation Fernet Branca 2 Rue du ballon Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est +33 3 89 69 10 77 https://www.fondationfernet-branca.org/ https://www.instagram.com/fondationfernet.branca/ Institution culturelle à but non lucratif, elle se consacre

depuis sa création à la promotion et à la diffusion de

l’art contemporain, à travers un programme exigeant

d’expositions et d’actions culturelles d’intérêt général.

Grâce à son emplacement à Saint-Louis, à proximité

immédiate de Bâle en Suisse, et à son réseau solide dans

la région Grand Est et en Allemagne, la Fondation touche

un public international et sensible à la culture. Elle incarne

la tradition cosmopolite et multilingue de la région du

Rhin supérieur et allie perspectives internationales et

engagement régional. En tant que plateforme d’échange,

de visibilité et de coopération transfrontalière, la

Fondation Fernet-Branca offre des possibilités attrayantes

de partenariats et de parrainage dans le domaine de

l’art contemporain, de l’innovation et de la responsabilité

culturelle. Sur 1 500 m², le bâtiment rénové par le célèbre

architecte et urbaniste français Jean-Michel Wilmotte,

avec ses salles d’exposition spectaculaires, présente des

positions artistiques contemporaines novatrices et rend

les développements actuels de l’art accessibles à un large

public. La Fondation Fernet-Branca s’est donné pour mission de promouvoir la création contemporaine, de présenter des positions artistiques ambitieuses et de permettre au plus grand nombre d’accéder à l’art contemporain. Elle développe un programme de médiation et d’éducation dans le domaine de l’art et de la culture destiné à un public diversifié et s’efforce de supprimer les obstacles à l’accès à l’art et d’accroître sa visibilité. La Fondation Fernet-Branca accompagne les artistes dans la réalisation de projets spécifiques, souvent liés à la région et à ses enjeux historiques, sociaux et culturels. À cet égard, elle est un acteur culturel engagé au service de la dynamique et de la diversité artistiques et culturelles de la région du Rhin supérieur. Tram 3 et 11 de Bâle, TER de Strasbourg et Bâle, stations du bus régionaux mais aussi de la Suisse et de l’Allemagne. Parking derrière le bâtiment.

L’exposition d’Aurora Király à la Fondation Fernet-Branca propose une analyse de la photographie comme processus matériel, cadre conceptuel et vecteur de mémoire. Sa pratique, fondée sur les s’étend…

©Aurora Kiraly