Exposition : Autour de la Terre, La Cheminée, ancienne chapellerie, Albi
samedi 19 septembre 2026 · La Cheminée, ancienne chapellerie · Albi
Informations pratiques
Exposition : Autour de la Terre 19 et 20 septembre La Cheminée, ancienne chapellerie Tarn
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Autour de la Terre
A l’occasion des Journées du Patrimoine, La Cheminée présente l’exposition Autour de la Terre
Exposition
François Libère peint des paysages. Il utilse la terre dans ses tableaux, intégrant ainsi un fragment de territoire.
Sylviane Guérin revisite la tradition japonaise hikaru dorodango, elle crée des boules de terre pour en faire des objets-mémoires d’un lieu. Les apprentis menuisiers des Compagnons du Devoir ont réalisé les supports des boules de terre.
« Frérots », court-métrage
Tourné au coeur des dunes de terre rouge de Maraval, le court-métrage tragi-comique d’Ugo Giovannini et Ferdinand Campos explore les thématiques de l’attente, de la ruralité, de la camaraderie. Projectionsamedi 19 septembre à 19h en présence des réalisateurs.
Peinture en direct
François Libère peint ses paysages de terre en direct, sous vos yeux, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
La Cheminée, ancienne chapellerie 5 rue Sainte Marie, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 06 03 96 19 07 http://www.facebook.com/lachemineealbi Cette ancienne fabrique de chapeaux est devenue une galerie d’art. Dans la cour subsiste une cheminée en brique, dernier témoin de l’industrie chapelière qui fut l’activité dominante de la ville d’Albi à la fin du XIXe siècle. L’association Les Amis de La Cheminée propose chaque année une exposition lors des Journées européennes du patrimoine afin de mettre en valeur l’histoire de la chapellerie à Albi. L’association organise également des événements artistiques et culturels tout au long de l’année : expositions, concerts, conférences… Accès Quartier de la Madeleine, parking colonel Beltrame gratuit.
Autour de la Terre
©François Libère, @La Cheminée
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