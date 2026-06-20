Exposition aux archives municipales, Archives municipales de Thouars, Thouars

Informations pratiques

Exposition aux archives municipales 19 et 20 septembre Archives municipales de Thouars Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez nous aider à identifier les lieux, les personnes et les dates figurant sur ces photographies.

Elles feront peut-être ressurgir des souvenirs que l’équipe des Archives sera heureuse de recueillir et de partager.

Archives municipales de Thouars 5 rue Drouyneau de Brie, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 94 91 https://thouars.fr/ville-dhistoire/archives/ En tant que gardiennes essentielles de la mémoire du passé, les archives offrent aux chercheurs la possibilité d’écrire l’histoire, aux citoyens de faire valoir leurs droits et à l’administration municipale de maintenir ses fonctions. Le service des Archives municipales de Thouars rassemble une diversité de fonds, comprenant des documents anciens, modernes, contemporains et privés, disponibles à la consultation pour les chercheurs, les historiens, les curieux et les passionnés. Des inventaires sont mis à leur disposition, ainsi qu’un modeste fonds documentaire, au sein de la salle de lecture des Archives. Parking de la mairie, 14 place Saint-Laon.

Venez nous aider à identifier les lieux, les personnes, les dates…

©ville de Thouars