Exposition Avec Flickinger, le vivant prend tous ses sens Place de la Comédie Metz vendredi 26 juin 2026.

Metz

Exposition Avec Flickinger, le vivant prend tous ses sens

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Après le succès en 2021, avec plus de 10 000 visiteurs, de l’exposition sur la réinterprétation contemporaine du Retable d’Issenheim, Paul Flickinger, artiste peintre sculpteur de renommée internationale, inaugurera le vendredi 5 juin à 14h, aux côtés du pasteur Pascal Trunck et du public, une exposition remarquable composée d’une vingtaine d’œuvres grand format (210 x 150 cm) sur le thème du vivant.

Aimer le vivant, c’est reconnaître son caractère si unique et qu’on ne peut expliquer. l’Homme, par ses déterminismes, se perd souvent dans des logiques de domination et nie l’autre sans voir qu’il lui est intimement lié. C’est alors que l’art devient essentiel, il révèle là où la raison échoue. Paul Flickinger

Ouverture tous les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.Tout public

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Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Following the success in 2021, with more than 10,000 visitors, of the exhibition on the contemporary reinterpretation of the Issenheim Altarpiece, Paul Flickinger, internationally renowned painter-sculptor, will inaugurate on Friday June 5 at 2pm, alongside Pastor Pascal Trunck and the public, a remarkable exhibition of some twenty large-format works (210 x 150 cm) on the theme of the living.

To love living things is to recognize their uniqueness, which cannot be explained. Man, through his determinism, often loses himself in the logic of domination and denies others, without seeing that they are intimately linked to him. This is when art becomes essential, revealing where reason fails. Paul Flickinger

Open every Friday, Saturday and Sunday from 2pm to 6pm.

L’événement Exposition Avec Flickinger, le vivant prend tous ses sens Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ