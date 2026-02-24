Exposition, Aventures en couvertures Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Exposition, Aventures en couvertures

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Cette exposition réunit les reproductions des couvertures de la collection Grands Classiques Illustrés publiée par les éditions Sarbacane. Un voyage visuel où le dessin et la peinture rendent admirablement le souffle de ces récits d’aventures intemporels et donnent envie de les (re)lire.

Les images présentées sont d’Anton Lomaev, Christel Espié, Maurizio A.C Quarello, Frédéric Pillot et Max Ducos.

Tout public Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

