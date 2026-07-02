Exposition Axelle Wyrozumski Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
samedi 16 janvier 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Exposition Axelle Wyrozumski
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-01-16
À travers cette exposition seront présentées plusieurs collections issues de ma pratique artistique. Certaines œuvres jouent avec l’illusion d’optique, notamment avec la collection “Confettis”, dont le style se situe entre abstraction et figuration. Selon la distance, le temps d’observation ou en plissant légèrement les yeux, une seconde lecture apparaît la figure animale se révèle progressivement, comme dissimulée dans la matière picturale. Une invitation à ralentir le regard, à se laisser guider par les couleurs.
Axelle Wyrozumski .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Exposition Axelle Wyrozumski
L’événement Exposition Axelle Wyrozumski Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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