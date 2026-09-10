Exposition ‘Bac à sable’, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy

Informations pratiques

Exposition ‘Bac à sable’ 19 et 20 septembre Centre des mémoires Michel-Dinet Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Bac à sable »

« Bac à sable : Zone expérimentale où la construction et la création deviennent jeux ».

C’est ainsi que la promotion 33 nous présente son imaginaire, « où chaque apprentissage serait le fruit d’une expérimentation ».

Apprendre, essayer, recommencer : les élèves « créateur verrier » se sont attelés, durant deux années, à l’apprentissage et au travail du verre – chalumeau, soufflage, vitrail, décoration – pour présenter l’aboutissement de leur formation.

À elles et à eux, maintenant, d’entrer sur le terrain de jeu de la création en verre contemporaine.

Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383309090 http://archives.meurthe-et-moselle.fr Accès PMR. Ligne T2 arrêt Jean Lamour.

Exposition « Bac à sable »

©CERFAV