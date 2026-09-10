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Exposition « Bailleul, ville modèle de la reconstruction néoflamande », Beffroi de Bailleul, Bailleul

samedi 19 septembre 2026 · Beffroi de Bailleul · Bailleul

Exposition « Bailleul, ville modèle de la reconstruction néoflamande », Beffroi de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Beffroi de Bailleul
Adresse
Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Dans la salle gothique, au pied du beffroi

Exposition « Bailleul, ville modèle de la reconstruction néoflamande » 19 et 20 septembre Beffroi de Bailleul Nord

Dans la salle gothique, au pied du beffroi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au pied du beffroi, symbole majestueux de la ville comptant parmi les 56 beffrois de Belgique et de France classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, se trouve la salle gothique.
Cette salle datant du XIIIe siècle raconte l’histoire de Bailleul depuis l’époque romaine. La destruction quasi totale de la ville à la fin de la Première Guerre Mondiale et sa reconstruction dans un style néo-flamand y tiennent une place importante.

Beffroi de Bailleul Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0365671017 https://www.ville-bailleul.fr/le-beffroi Patrimoine mondial de l’UNESCO et Monument historique Plusieurs parkings autour du beffroi : Place Charles de Gaulle, place Achille Liénart, et parking des Dentellières rue du Collège
Au pied du beffroi, symbole majestueux de la ville comptant parmi les 56 beffrois de Belgique et de France classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, se trouve la salle gothique.

Olivia D’Hau

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