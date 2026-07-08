Exposition BARNABY BAIN Lifestore Minuit Deux Mâcon
jeudi 9 juillet 2026 · Lifestore Minuit Deux · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Exposition BARNABY BAIN
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez l’univers de Barnaby Bain.
Artiste et designer britannique, Barnaby Bain @bwb_2013 puise son inspiration dans les paysages et les monuments, qu’il réinterprète à travers une peinture minimaliste, vibrante et lumineuse. Entre géométrie, couleur et émotion, ses œuvres révèlent l’âme des lieux et invitent à un nouveau regard sur notre patrimoine.
Vernissage mercredi 9 juillet à 18h.
Venez rencontrer l’artiste et partager un moment convivial à l’occasion de l’ouverture de son exposition.
Nous vous attendons nombreux ! .
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com
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English : Exposition BARNABY BAIN
L’événement Exposition BARNABY BAIN Mâcon a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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