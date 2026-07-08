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Exposition BARNABY BAIN Lifestore Minuit Deux Mâcon

jeudi 9 juillet 2026 · Lifestore Minuit Deux · Mâcon

Exposition BARNABY BAIN Lifestore Minuit Deux Mâcon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Lifestore Minuit Deux
Adresse
12 Rue Lamartine
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Exposition BARNABY BAIN

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Découvrez l’univers de Barnaby Bain.

Artiste et designer britannique, Barnaby Bain @bwb_2013 puise son inspiration dans les paysages et les monuments, qu’il réinterprète à travers une peinture minimaliste, vibrante et lumineuse. Entre géométrie, couleur et émotion, ses œuvres révèlent l’âme des lieux et invitent à un nouveau regard sur notre patrimoine.

Vernissage mercredi 9 juillet à 18h.
Venez rencontrer l’artiste et partager un moment convivial à l’occasion de l’ouverture de son exposition.

Nous vous attendons nombreux !   .

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26  lifestore@minuitdeux.com

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English : Exposition BARNABY BAIN

L’événement Exposition BARNABY BAIN Mâcon a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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