Visite guidée Animal ! Dans le secret de la nature

Lors de cette visite de l’exposition, Alain Pouillet dévoile sa démarche artistique, ce qui l’inspire depuis 50 ans, notamment la relation de l’homme aux animaux de la forêt. Il évoque en particulier Le Nid, œuvre des collections mâconnaises créée après la lecture du Kalevala, recueil de contes et légendes finnois.

La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’essentiel de l’exposition et une invitation au dialogue avec l’artiste invité.

Public ados-adultes. Durée 1h. Sur réservation. .

