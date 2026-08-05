Exposition Belles Cornes Luisa Rampon Mirmande

Informations pratiques

Mirmande

Exposition Belles Cornes

Luisa Rampon 1 place du champ de mars Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-21 2026-08-26

Créations de Marc Defortescu

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Luisa Rampon 1 place du champ de mars Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 82 33 62 luisaramponsculpture@gmail.com

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English :

Works by Marc Defortescu

L’événement Exposition Belles Cornes Mirmande a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme