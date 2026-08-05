AGENDA · Mirmande
Exposition Belles Cornes Luisa Rampon Mirmande
mercredi 5 août 2026 · Luisa Rampon · Mirmande
Informations pratiques
Mirmande
Exposition Belles Cornes
Luisa Rampon 1 place du champ de mars Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-21 2026-08-26
Créations de Marc Defortescu
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Luisa Rampon 1 place du champ de mars Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 82 33 62 luisaramponsculpture@gmail.com
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English :
Works by Marc Defortescu
L’événement Exposition Belles Cornes Mirmande a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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