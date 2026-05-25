Traçant

une cartographie mentale qui relie des lieux de création et des lieux de

résistances, l’exposition « Belleville j’y suis ! » fait écho

aux riches histoires du quartier de Belleville et invite le visiteur promeneur à

prendre des chemins de traverse pour se laisser surprendre et découvrir comment

l’art et la poésie ont trouvé refuge jusqu’aux confins de Belleville.

Avec :

Jean-Christophe Adenis, Sonia Ahmimou, Atelier Figura Sfondo, Serge Barto,

Cécile Bourdais, Adélaïde Germain, Kodai Hihara, Tamami Ichimura, Solange

Jungers, Mô Mathey, Federica Nadalutti, Paul Naillon, Emma Nony, Catherine

Olivier, Géraldine Pinault, Edgar Skomorovski.

Plan du parcours de Portes Ouvertes

A la Manufacture de Belleville, une exposition pour cheminer entre création et histoire des lieux.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 20h00

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 20h00

Le vendredi 29 mai 2026

de 14h00 à 20h00

Le jeudi 28 mai 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T20:00:00+02:00

MANUFACTURE DE BELLEVILLE 37, rue Bisson 75020 Paris



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