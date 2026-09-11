Exposition « Bibliothèque au cœur », Mines Paris – PSL, Paris

Informations pratiques

Exposition « Bibliothèque au cœur » Samedi 19 septembre, 10h00 Mines Paris – PSL Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

100 ans : un bel âge pour une salle de lecture !

Créée en 1794, la bibliothèque de l’École des mines de Paris a reçu pour mission de réunir les collections scientifiques et techniques les plus complètes pour l’enseignement et la recherche, mais aussi de conserver et transmettre la mémoire de l’institution.

Au cœur de l’École, la salle de lecture du site de Paris, inaugurée en 1926, en est sans doute l’écrin architectural le plus remarquable et symbolique, construit a dessein pour donner un meilleur accès aux documents et offrir de nouveaux espaces de travail.

A travers cette exposition, venez découvrir comment nos espaces et nos collections n’ont cessé d’évoluer au fil des siècles pour mieux répondre à vos besoins, jusqu’au futur projet de Learning center !

Un parcours de visite au coeur de l’hôtel de Vendôme

La bibliothèque est au coeur de l’Hôtel de Vendôme édifié au début du 18e siècle, où s’est installée l’Ecole des mines de Paris depuis 1815.

L’exposition s’inscrit dans un parcours de visite qui comprend également le jardin de l’hôtel particulier et le musée de minéralogie.

Des pépites de la photographie 3D

Au cours de la visite, vous pourrez découvrir en avant-première quelques éléments de la future exposition Mines Magic 3D, la photographie stéréoscopique et lenticulaire de 1850 à nos jours, labellisée Bicentenaire de la photographie, qui ouvrira le 10 novembre 2026.

Attention PMR: en raison de la configuration historique du bâtiment, le parcours de visite n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mines Paris – PSL 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.minesparis.psl.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-mines-paris-psl-1 »}]

100 ans : un bel âge pour une salle de lecture !

©S. Boda