Exposition Bijoux J’arc-en-ciel Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Bijoux J’arc-en-ciel

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-16 10:00:00

fin : 2026-11-22 19:00:00

Date(s) :

2026-11-16

Les bijoux J’Arc-en-Ciel sont réalisés en matériaux de Qualité Pierres Naturelles , perles d’eau douce , Verre de Murano , Modelage et plus éventuellement à la demande de chaque client. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 81 31 53 45 jarcenciel@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Bijoux J’arc-en-ciel

L’événement Exposition Bijoux J’arc-en-ciel Vernon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération