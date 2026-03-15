Exposition biodiversité, regards croisés sur la faune et la flore locale Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Martigues

Exposition biodiversité, regards croisés sur la faune et la flore locale

Du 01/06 au 30/06/2026 du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Du 01/07 au 30/08/2026 du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche et jours fériés de 9h à 13h. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-01

Une exposition inédite au sein de l’Office de Tourisme de Martigues autour de la faune et la flore locale.

La biodiversité est le souffle discret de nos paysages. Elle se niche dans le vol d’un oiseau, dans la lumière posée sur les herbes sauvages, dans le murmure de l’eau. Souvent familière, parfois invisible, elle compose pourtant un équilibre fragile et essentiel. Chaque espèce, chaque plante, chaque milieu participe à cette trame vivante qui relie le ciel, la terre et l’eau.



Biodiversité regards croisés sur la faune et la flore locale est une invitation à poser un regard attentif sur cette terre vivante qui nous accueille. Ralentir, observer de plus près, redécouvrir ce qui vit tout près de nous et que nous avons aujourd’hui la responsabilité de protéger.



Une exposition réalisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, Ophélie Cordier et Planètes Perles.



Autour de l’exposition

– Atelier de tissage et médiation environnementale. Participez à un atelier créatif mêlant réflexion et pratique. Explorez votre rapport aux déchets plastiques, puis

initiez-vous au tissage pour transformer des matériaux récupérés en créations uniques, sensibles et engagées.



– Éco-rando et ramassage de déchets. Alliez le plaisir d’une randonnée en bord de mer à un geste concret pour l’environnement. Accompagnés par

l’association Planète Perles, parcourez le littoral pour identifier et collecter les déchets sauvages.



– Un atelier ludique et pédagogique pour comprendre les enjeux de la pêche responsable. À l’aide d’outils pédagogiques et interactifs, découvrez les techniques de pêche et l’importance de consommer local et durable. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

A unique exhibition at the Martigues Tourist Office focusing on local fauna and flora.

L’événement Exposition biodiversité, regards croisés sur la faune et la flore locale Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues