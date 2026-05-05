Exposition Bugatti et la naissance de l’automobile dans les Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains
samedi 1 août 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Exposition Bugatti et la naissance de l’automobile dans les Vosges du Nord
6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-15 2026-08-16
Exposition conçue par la Ville de Niederbronn-les-Bains dans le cadre du 100e anniversaire de la station thermale (2026), avec le soutien de la Société des Amis de De Dietrich.
Exposition conçue par la Ville de Niederbronn-les-Bains dans le cadre du 100e anniversaire de la station thermale (2026), avec le soutien de la Société des Amis de De Dietrich. 0 .
6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
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English :
Exhibition organized by the City of Niederbronn-les-Bains as part of the spa town’s 100th anniversary (2026), with the support of the Society of Friends of De Dietrich.
L’événement Exposition Bugatti et la naissance de l’automobile dans les Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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