Exposition « Byblos, cité millénaire du Liban », Institut du monde arabe, Paris

Exposition « Byblos, cité millénaire du Liban » Samedi 23 mai, 19h00 Institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez passer la Nuit des musées 2026 à l’IMA !

À l’occasion, l’IMA ouvre exceptionnellement ses portes en nocturne, et propose une immersion au cœur de ses collections et de ses grandes expositions.

“Visites flash” du musée par des conférenciers de 19h30 à 22h30

Au programme, la visite libre et gratuite des collections du musée permanent, de ses expositions “Tenter l’art pour soigner” et “Libye, patrimoine révélé”, et des deux expositions majeures du moment : “Byblos, cité millénaire du Liban” et ”Esclaves en Méditerranée, XVIIe–XVIIIe siècle”. Et des animations, médiations et interventions artistiques pour une expérience encore plus immersive !

À l’heure où la préservation du patrimoine au Liban et la transmission des héritages culturels constituent des enjeux majeurs, l’Institut du monde arabe consacre une exposition exceptionnelle à Byblos, cité millénaire du Liban, l’une des plus anciennes villes habitées du monde.

Plongez dans l’histoire du premier port maritime international au monde : Byblos, qui joua un rôle clé dans l’histoire méditerranéenne, relia de haute Antiquité la côte libanaise à l’Égypte, la Mésopotamie et le monde égéen, noua des liens uniques avec les pharaons et joua un rôle majeur dans la diffusion de l’alphabet phénicien.

Obélisque d’Abishemou, mosaïque de l’enlèvement d’Europe… : 400 pièces d’exception, déployées dans une scénographie spectaculaire, vous immergent dans l’épopée de cette cité parmi les plus anciennes du Liban, classée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Une histoire qui débuta il y a plus de 8900 ans et dont les protagonistes sont des navigateurs et des marchands, des rois et des pharaons. À découvrir en exclusivité : les dernières découvertes du port antique et le fruit des fouilles les plus récentes, ayant mis au jour la porte Sud de la ville et une nécropole de l’Âge du bronze parvenue, fait exceptionnel, intacte jusqu’à nous.

JE RÉSERVE

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France +33140513838 http://www.imarabe.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.imarabe.org/fr/agenda/expositions-musee/byblos-cite-millenaire-du-liban »}] [{« link »: « https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=10229540400626 »}] Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Visite libre de l’exposition « Byblos, cité millénaire du Liban »

©DR