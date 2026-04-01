Exposition CACL -Richard Fauguet RF Confidentiel Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Exposition CACL -Richard Fauguet RF Confidentiel Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville samedi 18 avril 2026.
Plateau d’Hauteville
Exposition CACL -Richard Fauguet RF Confidentiel
Hauteville-Lompnes Centre d’Art Comtemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Richard Fauguet se joue d’un art sérieux et déconstruit les clivages artistiques traditionnels, en faisant appel tantôt à l’imagerie populaire, tantôt à des maîtres de l’histoire de l’art.
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Hauteville-Lompnes Centre d’Art Comtemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Richard Fauguet plays with serious art and deconstructs traditional artistic divisions, drawing on both popular imagery and the masters of art history.
L’événement Exposition CACL -Richard Fauguet RF Confidentiel Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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