Exposition Calligraphie et enluminure, Donjon de Houdan, Houdan

Informations pratiques

Exposition Calligraphie et enluminure 19 et 20 septembre Donjon de Houdan Yvelines

Jauge de 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les adhérents de l’atelier de calligraphie de l’association du Donjon de Houdan ont le plaisir de vous présenter les travaux réalisés au cours de l’année 2026.

Cette année, l’étude de passages du manuscrit « Dialogue des Dieux » traduit par Livio Guidolotto nous a permis de découvrir l’écriture de chancellerie, pratiquée au XVIème siècle par les scribes de la Chancellerie papale. Simple et élégante, cette écriture a influencé les caractères typographiques italiques que nous utilisons aujourd’hui.

Vous pourrez également découvrir des enluminures (lettres, étude de livres d’heures…) ou encore des études des graphies anglaise (XVIIème siècle) ou américaine développée par Platt Rogers Spencer au XIXe siècle.

Donjon de Houdan Place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France 07 68 71 40 21 https://www.ledonjondehoudan.fr http://www.facebookk.com/ledonjondehoudan.fr Monument historique de la fin du XIIe siècle. Espace culturel ouvert toute l’année, concert, animation, exposition, événement… Train : Ligne N, Dreux / Paris, gare de Houdan Nationale 12 en direction de Dreux : sortie : Houdan centre ville, puis « Donjon » ou bien Direction de Dreux sortie : sortie Maulette, puis « Houdan », puis « centre ville », puis « Donjon » (préférable le vendredi en raison du marché de Houdan) Direction Paris, sortie « Houdan ». Puis centre ville, puis « Donjon »

Exposition « Calligraphie et enluminure »

Association le Donjon de Houdan