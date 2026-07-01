Exposition Camille Enlart et la photographie, Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition Camille Enlart et la photographie 1 septembre – 30 octobre 2027 Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-01T09:00:00+02:00 – 2027-09-01T12:30:00+02:00

Fin : 2027-10-30T13:30:00+02:00 – 2027-10-30T18:00:00+02:00

La bibliothèque des Annonciades proposera en septembre et octobre 2027 l’exposition Camille Enlart et la photographie. La bibliothèque conserve en effet un fonds d’une importance considérable de photographies réalisées et collectées par ce boulonnais, archéologue et historien de l’art à la notoriété internationale. Près de 18 000 tirages originaux couvrent l’Europe et le Proche Orient. Cette manifestation est proposée dans le cadre du bicentenaire de la photographie et fait écho au colloque international organisé par l’ULCO en septembre 2027 pour commémorer le centième anniversaire de la mort de Camille Enlart.

Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 73 21 https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-et-sortir/culture/bibliotheques-mediatheques/

La bibliothèque des Annonciades proposera en septembre et octobre 2027 l’exposition Camille Enlart et la photographie. La bibliothèque conserve en effet un fonds d’une importance considérable de et à…

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