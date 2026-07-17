Exposition : Canet Art, Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Exposition : Canet Art Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Inspirés par l’esprit de la place du Tertre, artistes et artisans d’art travailleront à ciel ouvert dans le jardin de l’église et présenteront leurs créations au public.

Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon Avenue de Sainte-Marie, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie La construction de l’église a débuté en 1346 et s’est terminée au début du XVe siècle. L’église se distingue par sa nef unique. Le chœur ainsi que les six chapelles latérales sont voûtées avec des croisées d’ogives.

Le clocher a également été édifié au XVe siècle. En plus du retable, vous aurez l’occasion d’admirer des culs-de-lampe, des impostes et des culots magnifiquement ornés.

Inspirés de la place du Tertre, artistes et artisans d’art travaillent à ciel ouvert et vous proposent leurs créations dans le jardin de l’église.

©mairie de Canet en Roussillon