Exposition canine Parc des Expositions de Limoges Limoges samedi 4 avril 2026.
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04
La Société Canine de la Haute-Vienne propose un weekend consacré à nos amis canidés. Le samedi, vous assisterez à l’exposition nationale tandis que le dimanche sera consacré à l’exposition internationale.
Remises de prix lors des deux jours.
Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .
