Exposition canine Parc des Expositions de Limoges Limoges

Exposition canine

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

La Société Canine de la Haute-Vienne propose un weekend consacré à nos amis canidés. Le samedi, vous assisterez à l’exposition nationale tandis que le dimanche sera consacré à l’exposition internationale.

Remises de prix lors des deux jours.

Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

English : Exposition canine

