Exposition « CAPÌ, CURÀ, TRAMANDÀ », CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, Calvi
samedi 19 septembre 2026 · CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi · Calvi
Informations pratiques
Exposition « CAPÌ, CURÀ, TRAMANDÀ » 19 et 20 septembre CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le Centre de conservation-restauration du patrimoine mobilier de Corse est un service de la Collectivité de Corse dédié à la préservation des œuvres d’art et du patrimoine mobilier insulaire.
L’exposition « CAPÌ, CURÀ, TRAMANDÀ » présente ses missions : étudier, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine mobilier corse.
CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous
Le Centre de conservation-restauration du patrimoine mobilier de Corse est un service de la Collectivité de Corse dédié à la préservation des œuvres d’art et du patrimoine mobilier insulaire.
©CCRPMC
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