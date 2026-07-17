Exposition carnettiste Lapin, Écluse de Nitray, Athée-sur-Cher

Informations pratiques

Exposition carnettiste Lapin Dimanche 20 septembre, 10h00 Écluse de Nitray Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le carnettiste Lapin expose son travail suite à trois sessions de résidence consacrées au Cher canalisé et à ses paysages.

Carnet en main, il a parcouru la vallée du Cher pour dessiner les paysages, les villages, les habitants, la faune, la flore et les patrimoines qui façonnent l’identité du territoire. Son travail vient également documenter le projet de réhabilitation des maisons éclusières, véritables témoins de l’histoire de la navigation sur le Cher.

Artiste français installé à Barcelone depuis de nombreuses années, Lapin est une figure reconnue du mouvement international Urban Sketchers qui s’attache autant aux paysages emblématiques qu’aux scènes du quotidien, donnant à voir la poésie des territoires et des rencontres humaines.

Écluse de Nitray Port de Chandon 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le site permet de visualiser le patrimoine fluvial de la vallée du Cher, l’une des principales voies de navigation dans le bassin de la Loire au XIXe siècle. Le Cher a été aménagé pour favoriser cette navigation, avec la construction des barrages à aiguilles, une innovation technologique majeure pour l’époque. Construit à partir de pierre, de bois et de métal, manipulable à main d’homme, le barrage fonctionne toujours. Il est accompagné d’une écluse, et d’une maison éclusière d’une qualité architecturale remarquable. Le barrage jouxte de plus un moulin bien plus ancien, témoin des activités passées et magnifiquement restauré. L’ensemble offre une belle perspective paysagère. Au port de Chandon, c’est la trace de l’activité commerciale ancienne qui subsiste. Ce passé est mis en valeur par la toue cabanée Valchantray, reconstruite à partir des plans de l’époque. Prendre la RD 83 entre Athée sur Cher et Saint Martin le Beau. Stationnement près du pont de Chandon. Itinéraire et stationnement fléché.

Le carnettiste Lapin expose son travail suite à trois sessions de résidence consacrées au Cher canalisé et à ses paysages.

©Lapin