Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Ce qui demeure Bruère-Allichamps

Exposition Ce qui demeure Bruère-Allichamps

Exposition Ce qui demeure Bruère-Allichamps jeudi 4 juin 2026.

Adresse : Route d'Allichamps

Ville : 18200 Bruère-Allichamps

Département : Cher

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Bruère-Allichamps

Exposition Ce qui demeure

Route d’Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-04 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-04

Aquarelles de Pascale Coutoux
3  .

Route d’Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire   contact@prieure-allichamps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watercolors by Pascale Coutoux

L’événement Exposition Ce qui demeure Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-05-26 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

À voir aussi à Bruère-Allichamps (Cher)