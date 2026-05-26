Bruère-Allichamps

Exposition Ce qui demeure

Route d’Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-04 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-04

Aquarelles de Pascale Coutoux

3 .

Route d’Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire contact@prieure-allichamps.fr

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English :

Watercolors by Pascale Coutoux

L’événement Exposition Ce qui demeure Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-05-26 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE