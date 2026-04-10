Bruère-Allichamps

Rendez-vous aux jardins

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Gratuit l’abbaye de Noirlac et ses jardins signés Gilles Clément s’ouvrent à vous ! Visites guidées de l’abbaye, des jardins et du bocage, installations visuelles et sonores, marché aux aromates, manège du contrevent et impromptus musicaux le samedi avec le chœur Inchorus.

Un week-end festif et gratuit à l’Abbaye de Noirlac laissez-vous surprendre par la nature, l’art et la musique.

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, l’Abbaye de Noirlac ouvre grand ses portes et ses jardins conçus par Gilles Clément. Entre architecture cistercienne, bocage et parterres contemporains, venez explorer un domaine vivant et accueillant. Au programme visites guidées de l’abbaye, des jardins et du bocage, explorations ludiques et interactives, exposition(s), marché aux aromates et un Piano manège. Pour marquer ce moment, des impromptus musicaux viendront surprendre votre promenade le samedi avec le chœur Inchorus. Un temps suspendu, familial, gratuit, dans un écrin de nature et de patrimoine. .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01 contact@noirlac.fr

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English :

Free: Noirlac Abbey and its gardens designed by Gilles Clément are open to you! Guided tours of the abbey, gardens and bocage, visual and sound installations, herb market, merry-go-round and musical impromptus on Saturday with the Inchorus choir.

L’événement Rendez-vous aux jardins Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-10 par BERRY