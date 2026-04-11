Bruère-Allichamps

Le petit peuple de la prairie

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir le petit peuple qui vit dans la prairie bocagère. Filets à papillons et boîtes-loupes vous attendent pour observer ces animaux incroyables !

Venez découvrir le petit peuple qui vit dans la prairie bocagère à votre rythme arrivez et repartez quand vous le souhaitez durant cet accueil posté spécial ! Filets à papillons, filets fauchoirs et loupes vous attendent pour découvrir, le temps d’une pause nature, ces animaux incroyables ! Mais au fait, saurez-vous faire la différence entre un criquet, une sauterelle et un grillon ? .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01 contact@noirlac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the little people who live in the bocage meadow. Butterfly nets and magnifying boxes await you to observe these incredible animals!

L’événement Le petit peuple de la prairie Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-11 par BERRY