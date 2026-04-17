Bruère-Allichamps

Le colloque des enfants

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Et si les enfants nous partageaient leur vision du monde ?

Des élèves de l’école Marcel Plaisant et du collège Victor Hugo de Bourges ont voix au chapitre sur des sujets d’actualité qui leur tiennent à cœur pour concevoir, tenir et organiser ce 3ème colloque des enfants

Quelles visions les enfants ont-ils du monde et de son actualité ? Quelles propositions différentes nous offriraient-ils si on leur demandait ? La Convention internationale des droits de l’enfant précise que tout enfant a droit à la liberté d’information, d’expression et de participation . Pourtant, leur parole est peu écoutée et rarement considérée comme importante dans notre société. Et si on prenait au sérieux le droit des enfants à prendre la parole? Et si on prenait le temps de les écouter ? Depuis janvier 2026, les élèves de CM2 de l’Ecole Marcel Plaisant et de 6ème SEGPA du Collège Victor Hugo à Bourges ont été accompagnés pour préparer une intervention sur un sujet d’actualité de leur choix, créer la scénographie et rédiger les actes d’un colloque (pas) comme les autres ! 6 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

What if children shared their vision of the world with us?

Students from the Marcel Plaisant school and the Victor Hugo secondary school in Bourges will have their say on topical issues that are close to their hearts, to design, hold and organize this 3rd children’s symposium

L’événement Le colloque des enfants Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY