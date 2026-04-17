Bruère-Allichamps

Un jardin, une couleur #1

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

À la découverte de trois jardins et de la symbolique associée à leur couleur dominante

Chaque espace des jardins imaginés par Gilles Clément pour Noirlac a une couleur dominante. Cette visite à deux voix permet de s’arréter sur trois d’entre eux la terrasse du salon de thé (jaune), l’avant cour (vert) et le cloitre (bleu). Avec le jardinier Jonathan et une des médiatrice du patrimoine, Anne, partez à la découverte de plantes de ces espaces, et découvrez la symbolique associée à ces trois couleurs en traversant époques et cultures. .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01 contact@noirlac.fr

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English :

Discover three gardens and the symbolism associated with their dominant color

L’événement Un jardin, une couleur #1 Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY