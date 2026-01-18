Exposition Céramique Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Céramique Rue Saint-Sauveur Vernon lundi 27 juillet 2026.

Exposition Céramique

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Nous sommes une association nommée L’Argile & la main groupant trois céramistes indépendants de la région de Vernon (Saint Pierre d’Autils, Saint Marcel, Pressagny l’Orgueilleux)
Nous créons essentiellement des pièces uniques à vocation décorative, en technique de Grès, Raku et Cristallisations   .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie   largileetlamain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Céramique

L’événement Exposition Céramique Vernon a été mis à jour le 2026-01-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération