Exposition Céramique Rue Saint-Sauveur Vernon

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Nous sommes une association nommée L’Argile & la main groupant trois céramistes indépendants de la région de Vernon (Saint Pierre d’Autils, Saint Marcel, Pressagny l’Orgueilleux)

Nous créons essentiellement des pièces uniques à vocation décorative, en technique de Grès, Raku et Cristallisations .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie largileetlamain@gmail.com

