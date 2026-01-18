Exposition Céramique Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Céramique Rue Saint-Sauveur Vernon lundi 27 juillet 2026.
Exposition Céramique
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
2026-07-27
Nous sommes une association nommée L’Argile & la main groupant trois céramistes indépendants de la région de Vernon (Saint Pierre d’Autils, Saint Marcel, Pressagny l’Orgueilleux)
Nous créons essentiellement des pièces uniques à vocation décorative, en technique de Grès, Raku et Cristallisations .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie largileetlamain@gmail.com
