Exposition « Céramiques, corps sensibles », Musée des arts décoratifs et du design, Bordeaux
vendredi 18 septembre 2026 · Musée des arts décoratifs et du design · Bordeaux
Informations pratiques
Exposition « Céramiques, corps sensibles » 18 – 20 septembre Musée des arts décoratifs et du design Gironde
Gratuit. Entrée libre. Dernier accès 20h30 le vendredi 18 septembre, 17h30 le samedi 19 et le dimanche 20 septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Grâce à une sélection de 80 pièces, produites dans différents continents, du troisième millénaire avant notre ère à aujourd’hui, cette exposition met en regard des pratiques ancestrales avec des productions contemporaines, rendant visibles la permanence des formes, les possibilités de la matière et son caractère éminemment culturel. Une approche sensible du lien qui nous lie à la terre.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
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Musée des arts décoratifs et du design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556101400 https://madd-bordeaux.fr Siège depuis 1950 du musée des arts décoratifs et du design, l’hôtel de Lalande fut construit en 1779, vraisemblablement par l’architecte bordelais Etienne Laclotte (1728-1812), pour le conseiller Pierre de Raymond de Lalande. L’hôtel fut loué à différents administrations au XIXe siècle, et notamment à la police municipale qui fit édifier en 1885 à l’emplacement des anciens jardins, par l’architecte municipal Marius Faget, une prison pour hommes et femmes. L’hôtel, couvert d’ardoises, est bâti entre cour et jardin. Exception notable, il possède deux cours distinctes, quoique de dimensions réduites, pour les écuries et les offices. Quoique abîmé par ses occupants successifs, l’hôtel comporte un décor d’architecture homogène dans le goût à la grecque, représentatif de goût à l’époque de sa construction.
Grâce à une sélection de 80 pièces, produites dans différents continents, du troisième millénaire avant notre ère à aujourd’hui, cette exposition met en regard des pratiques ancestrales avec des la à…
Takayuki Sakiyama, Sans titre, 2021, Galerie Pierre Marie Giraud, Bruxelles
© Pierre Marie Giraud
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