Exposition « C’était Paris en 1970 », Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paris

Informations pratiques

Exposition « C’était Paris en 1970 » 1 septembre – 7 octobre Bibliothèque historique de la Ville de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Du 1er juin au 7 octobre 2026, la Bibliothèque historique consacre une exposition au fonds photographique « C’était Paris en 1970 ».

Au printemps 1970, la Ville de Paris et la Fnac lancent un grand concours dans le but avoué de constituer des archives photographiques de la capitale aussi précises et complètes que possibles. Pour l’occasion, Paris est divisé en 1755 carrés virtuels de 250 mètres sur 250 mètres ; chaque carré pouvant être tiré au sort par un photographe amateur en vue d’effectuer un reportage. La Bibliothèque historique est désignée pour recevoir la riche production du concours, suscitée en quelques semaines, soit 30 000 diapositives couleur et 70 000 tirages noir et blanc.

L’exposition met à l’honneur ce fonds pléthorique, instructif et émouvant, à la fois nostalgique des années 1960 et annonciateur de la modernité des Seventies. Elle est une invitation à se plonger dans ces archives visuelles, témoins d’un Paris en partie disparu : des rues où les enfants sautent à l’élastique et jouent librement au gendarme et au voleur, où les vieux se retrouvent sur un banc le temps d’une belote, où l’on rencontre des boulistes dans chaque square et terrain vague. Une ville où règne la voiture sous l’œil vigilant des « contractuels » et sous laquelle un dédale de souterrains accueille les lignes du Métro et du jeune RER. Une ville en chantiers, tout en démolition, construction et restructuration, dans laquelle on s’inquiète de l’expropriation comme du temps d’Haussmann. Une ville enfin où l’information et la politique se lisent dans la presse imprimée, distribuée partout, et sur les murs, couverts d’affiches et de graffitis.

Aux côtés de tirages d’exposition, des Diaposcopes et une cabine de projection permettent aux visiteurs de visualiser des diapositives du fonds dans les mêmes conditions qu’en 1970. Une carte interactive donne accès à l’intégralité des photographies numérisées et permet d’explorer tous les quartiers de la capitale au printemps 1970.

Venez vous imprégner de l’ambiance du Paris de 1970 en suivant notre parcours photographique, depuis la cour de la bibliothèque jusqu’à son espace intérieur où l’exposition se déploie.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris 24 rue Pavée, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France 01 44 59 29 40 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-historique-de-la-ville-de-paris-bhvp-16 https://www.instagram.com/bibhistorique/;https://bhvp.hypotheses.org/;https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ La Bibliothèque historique de la Ville de Paris est installée dans l’hôtel Lamoignon, au cœur du Marais. Elle est spécialisée dans l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, et conserve une grande diversité de documents (manuscrits, imprimés, iconographiques et photographiques, éphémères). Ouverture : du lundi au samedi, de 10h à 18h.

Métro : Saint-Paul (ligne 1), Rambuteau (ligne 11), Chemin Vert (ligne 8).

Accès PMR : par le jardin Mark Ashton, 25 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris

Du 1er juin au 7 octobre 2026, la Bibliothèque historique consacre une exposition au fonds photographique « C’était Paris en 1970 ».

Ville de Paris / Bibliothèque historique. Pierre Magnenot