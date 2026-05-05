exposition champignons frais, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
exposition champignons frais, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan vendredi 16 octobre 2026.
exposition champignons frais 16 et 17 octobre Salle Ginette Forgues Haute-Garonne
entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Exposition organisée par seve de cocagne avec la présence de l’association mycologique de Toulouse qui nous présente leur recolte et classification de champignons frais.
Entrée gratuite, salle g.forgues les 16 et 17 octobre 2026
Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Exposition d’une collection de champignons récoltés dans la nature et identifiés et présentés suivant leurs caractéristiques : comestibles, mortels… champignons exposition
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