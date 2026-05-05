exposition champignons frais, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan

exposition champignons frais 16 et 17 octobre Salle Ginette Forgues Haute-Garonne

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Exposition organisée par seve de cocagne avec la présence de l’association mycologique de Toulouse qui nous présente leur recolte et classification de champignons frais.

Entrée gratuite, salle g.forgues les 16 et 17 octobre 2026

Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Exposition d’une collection de champignons récoltés dans la nature et identifiés et présentés suivant leurs caractéristiques : comestibles, mortels… champignons exposition