Exposition Charles Cartier-Bresson et les Arts Du collectionneur au dessinateur Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Exposition Charles Cartier-Bresson et les Arts Du collectionneur au dessinateur

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Nouvel accrochage d’arts asiatiques entresol

Découvrez l’ensemble exceptionnel de masques de théâtre japonais après leur restauration, ainsi que des œuvres inédites, issus de la collection de Charles Cartier-Bresson.

Industriel dans le domaine du textile, Charles Cartier-Bresson (1853-1921) est également connu pour avoir rassemblé une importante collection d’objets d’art asiatiques, dont une grande partie a été léguée en 1936 au Musée des beaux-arts de Nancy. Après une ambitieuse campagne de restauration, les masques de théâtre japonais des anciennes collections de Charles Cartier-Bresson feront leur retour à Nancy. Leur présentation en salle sensibilisera le public aux enjeux et aboutissements de ce consciencieux travail, fruit d’un partenariat d’échanges scientifiques franco-japonais. Ce dernier associe depuis 2019 les équipes de Nancy à celles de Kanazawa, ville jumelée en 1973.

Grâce à plusieurs prêts extérieurs, les visiteurs pourront également découvrir des œuvres inédites ayant appartenu au collectionneur, ainsi qu’un aspect à ce jour inconnu de sa vie quotidienne la pratique du dessin.Tout public

7 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

New Asian art exhibition entresol

Discover an exceptional collection of restored Japanese theater masks, as well as previously unseen works from the Charles Cartier-Bresson collection.

A textile industrialist, Charles Cartier-Bresson (1853-1921) is also known for having assembled an important collection of Asian art objects, a large part of which was bequeathed to the Musée des beaux-arts de Nancy in 1936. After an ambitious restoration campaign, the Japanese theater masks from Charles Cartier-Bresson?s former collections will be returning to Nancy. Their presentation in the gallery will raise public awareness of the challenges and achievements of this conscientious work, the fruit of a Franco-Japanese scientific exchange partnership. Since 2019, this partnership has brought together teams from Nancy and Kanazawa, a city twinned in 1973.

Thanks to several external loans, visitors will also be able to discover previously unseen works that once belonged to the collector, as well as a hitherto unknown aspect of his daily life: the practice of drawing.

L’événement Exposition Charles Cartier-Bresson et les Arts Du collectionneur au dessinateur Nancy a été mis à jour le 2026-03-12 par DESTINATION NANCY