Exposition Le chant du Bougainvillier de Tanoé Ackah Nancy
mercredi 15 juillet 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Exposition Le chant du Bougainvillier de Tanoé Ackah
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18
Exposition de l’artiste Tanoé Ackah accompagnée par La Conserverie un lieu d’archives, autour de ses archives photographiques retraçant son enfance en Côte d’Ivoire marquée par les conflits politiques et la guerre.Tout public
0 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 34 84
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English :
An exhibition by artist Tanoé Ackah, in collaboration with La Conserverie, an archival space, featuring his photographic archives documenting his childhood in Côte d’Ivoire, a period marked by political conflicts and war.
L’événement Exposition Le chant du Bougainvillier de Tanoé Ackah Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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