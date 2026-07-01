Exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque », Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Mairie du 2e arrondissement de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque » Samedi 19 septembre, 09h30 Mairie du 2e arrondissement de Lyon Métropole de Lyon
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mairie du 2e arrondissement en collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Lyon, présente l’exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque »
Muni de son appareil photo Suisse Suter, Charles Popineau reporter au Lyon Républicain arpente les rues de la ville de 1885 à 1927.
L’exposition présente une trentaine de ses clichés, témoignage de la vie lyonnaise à cette époque.
Mairie du 2e arrondissement de Lyon 2 rue d’Enghien 69002 LYON Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 92 73 00 http://mairie2.lyon.fr Mairie du 2e arrondissement de LYON Métro ligne A
Journées européennes du patrimoine
©Bibliothèque municipale de Lyon, photographie Charles Popineau, Numelyon/P0546 SA 16-05
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