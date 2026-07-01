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Exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque », Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Mairie du 2e arrondissement de Lyon · Lyon

Exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque », Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie du 2e arrondissement de Lyon
Adresse
2 rue d'Enghien 69002 LYON
Ville
69002 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Gratuit

Exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque » Samedi 19 septembre, 09h30 Mairie du 2e arrondissement de Lyon Métropole de Lyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mairie du 2e arrondissement en collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Lyon, présente l’exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque »
Muni de son appareil photo Suisse Suter, Charles Popineau reporter au Lyon Républicain arpente les rues de la ville de 1885 à 1927.
L’exposition présente une trentaine de ses clichés, témoignage de la vie lyonnaise à cette époque.

Mairie du 2e arrondissement de Lyon 2 rue d’Enghien 69002 LYON Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 92 73 00 http://mairie2.lyon.fr Mairie du 2e arrondissement de LYON Métro ligne A
Journées européennes du patrimoine

©Bibliothèque municipale de Lyon, photographie Charles Popineau, Numelyon/P0546 SA 16-05

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