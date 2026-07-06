Exposition « Chaussez vos bottes » avec Chloé du Colombier Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill · Paris
Informations pratiques
Chloé du Colombier vous ouvre les portes de ses forêts, de ses prairies et de ses jardins. Dans ses images, tour à tour documentaires et imaginaires, vous croiserez chouettes, escargots, blaireaux ou citrouilles…
Découvrez les coulisses de création de ses images éditoriales et plusieurs originaux à la gouache, issus des recherches personnelles de l’illustratrice, qui prolongent cette promenade au cœur du vivant.
en lien avec l’atelier du 3 octobre
Chloé du Colombier en quelques mots
à l’occasion de l’automne de la science consacrée au thème de la nature , une exposition originale concoctée par l’artiste
Du jeudi 01 octobre 2026 au mercredi 04 novembre 2026 :
gratuit
accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-05T00:59:59+01:00
Date(s) :
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill
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