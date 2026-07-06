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Exposition « Chaussez vos bottes » avec Chloé du Colombier Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill · Paris

Exposition « Chaussez vos bottes » avec Chloé du Colombier Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill
Adresse
6 rue Fessart
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>accès libre aux horaires d'ouverture de la bibliothèque<br></p>

Chloé du Colombier vous ouvre les portes de ses forêts, de ses prairies et de ses jardins. Dans ses images, tour à tour documentaires et imaginaires, vous croiserez chouettes, escargots, blaireaux ou citrouilles…

illustration
illustration originale ; Crédits : Chloé du Colombier

Découvrez les coulisses de création de ses images éditoriales et plusieurs originaux à la gouache, issus des recherches personnelles de l’illustratrice, qui prolongent cette promenade au cœur du vivant.

en lien avec l’atelier du 3 octobre

Chloé du Colombier en quelques mots

artiste
Chloé du Colombier ; Crédits : Chloé du Colombier

à l’occasion de l’automne de la science consacrée au thème de la nature , une exposition originale concoctée par l’artiste
Du jeudi 01 octobre 2026 au mercredi 04 novembre 2026 :
gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-05T00:59:59+01:00
Date(s) :

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart  75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill


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