Informations pratiques

Chloé du Colombier vous ouvre les portes de ses forêts, de ses prairies et de ses jardins. Dans ses images, tour à tour documentaires et imaginaires, vous croiserez chouettes, escargots, blaireaux ou citrouilles…

illustration originale ; Crédits : Chloé du Colombier

Découvrez les coulisses de création de ses images éditoriales et plusieurs originaux à la gouache, issus des recherches personnelles de l’illustratrice, qui prolongent cette promenade au cœur du vivant.

en lien avec l’atelier du 3 octobre

Chloé du Colombier en quelques mots

Chloé du Colombier ; Crédits : Chloé du Colombier

à l’occasion de l’automne de la science consacrée au thème de la nature , une exposition originale concoctée par l’artiste

Du jeudi 01 octobre 2026 au mercredi 04 novembre 2026 :

gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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