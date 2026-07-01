Exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît

Informations pratiques

Villiers-Saint-Benoît

Exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Exposition de l’artiste plasticienne Corinne Bretel prendra place cet été au sein du Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye. Elle y présentera un florilège d’observations naturelles à différentes échelles, une sélection d’œuvres.

Flos, floris, legere cueillir, choisir, lire. Choisir les fleurs, plus que jamais, non pas pour détourner les yeux, mais pour ne pas perdre la capacité de voir. .

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05 mah.villierssaintbenoit@orange.fr

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English : Exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel

L’événement Exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !